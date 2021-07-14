Брянцы заплатили 150 тысяч рублей за поддельные справки о вакцинации

В УМВД рассказали подробности резонансного дела.

Заместитель начальника отдела управления организации общественного порядка УМВД России по Брянской области Денис Ефименко рассказал подробности резонансного уголовного дела о торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции в Сельцовской городской больнице.

«Выявлена и пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех сотрудников Сельцовской городской больницы и одного жителя Брянска, которые за незаконное денежное вознаграждение вносили фиктивные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ о вакцинации против COVID-19 граждан без его фактического проведения с последующей выдачей справок о прививках для предоставления их по месту требования. Так, в период с 1 мая по 5 июля гражданином города Брянска и работником Сельцовской городской больницы внесены заведомо ложные сведения в журнал учета прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции и в ЕГАИС в регистр вакцинированных о сделанных прививках 15 гражданам Брянской области», – сообщил Денис Ефименко.

По его словам, в общей сложности липовые документы о вакцинации получили более 100 жителей Брянска. Доход организаторов аферы превысил 150 тысяч рублей.

Участников преступной группы задержали. Покупателям поддельных сертификатов также предстоит понести ответственность.

В Брянской области зафиксировано 10 фактов незаконной реализации документов о вакцинации.