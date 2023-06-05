Брянца ждет суд за подделку рецептов на психотропные препараты и продажу запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов направил в суд уголовное дело о подделке рецептов на получение психотропных лекарств и продаже сильнодействующих веществ. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя Брянска.
По версии следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 года мужчина покупал в интернете поддельные рецепты и покупал в аптеках лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества. Также он сам изготавливал поддельные рецепты.
Незаконно полученные лекарства он отправлял в другие города. Из незаконного оборота правоохранители изъяли 25,8 грамма сильнодействующих веществ.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
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