Брянца ждет суд за подделку рецептов на психотропные препараты и продажу запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов направил в суд уголовное дело о подделке рецептов на получение психотропных лекарств и продаже сильнодействующих веществ. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 года мужчина покупал в интернете поддельные рецепты и покупал в аптеках лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества. Также он сам изготавливал поддельные рецепты.

Незаконно полученные лекарства он отправлял в другие города. Из незаконного оборота правоохранители изъяли 25,8 грамма сильнодействующих веществ.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.