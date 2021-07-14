В Брянской области выявили 10 фактов торговли справками о вакцинации

Возбуждены уголовные дела.

Жители Брянской области ищут обходные пути получения сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщил заместитель начальника отдела управления организации общественного порядка регионального УМВД Денис Ефименко, в Брянской области уже зафиксировано 10 фактов незаконной реализации документов о вакцинации.

Восемь из них выявлены в Брянске, по одному – в Брянском и Новозыбковском районах.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о выдаче нескольких десятков поддельных справок в Сельцовской городской больнице.