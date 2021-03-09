Брянцы жалуются на подорожавшие маски

В областном правительстве обещали провести проверку.

Жители Брянской области жалуются на подорожание медицинских масок. Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в региональном правительстве.

Губернатор Александр Богомаз поинтересовался у депутата областной Думы, генерального директора ГУП «Брянскфармация» Михаила Иванова, сколько в аптеках сети стоят медицинские маски.

«Во всей розничной сети «Брянскфармации» максимальная стоимость стандартной маски составляет 5 рублей. Есть дороже, но это уже маски с пропитками, многоразовые, выбор огромный. В других аптечных сетях, не «Брянскфармации», маски могут стоить дороже», – сообщил Иванов.

Богомаз, в свою очередь, поручил провести в ближайшее время мониторинг цен на маски.