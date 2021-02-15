Брянец четырежды менял фамилию ради получения кредитов

Злоумышленник «гастролировал» по российским городам.

Жителя Брянска задержали по обвинению в кредитных мошенничествах и краже.

Как сообщает региональное УМВД, ориентировка поступила из Костромы. К материалам прилагалась видеозапись, на которой бежицкие оперативники узнали ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, но под другой фамилией.

Выяснилось, что за последние два года мужчина минимум четыре раза менял фамилию, чтобы избежать долгов по кредитам. Фамилии выбирал самые распространенные: Иванов, Петров и другие. Взяв кредит, он посещал ЗАГС и менял фамилию с последующей заменой документов.

Прошлым летом брянец взял потребительский кредит в Костроме на 5 тысяч рублей, сообщив вымышленную информацию о месте работы и доходах.

Также он оказался причастен к краже из брянского магазина. Устроившись стажером в торговую сеть, злоумышленник в первый же день украл у своего коллеги кошелек с 4 тысячами рублей и банковскую карту, с которой он потратил 10 тысяч рублей.

Полицейские уже предъявили брянцу обвинения.