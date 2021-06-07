Брянец навредил Нижним Судкам на 187 тысяч рублей

Домовладелец устроил несанкционированную свалку.

Брянская природоохранная прокуратура пытается оштрафовать жителя областного центра за свалку на склоне оврага памятника природы Нижний Судок в Советском районе.

Как сообщает прокуратура, владелец дома выбрасывает в овраге отходы и мусор от сноса и разборки зданий, лом стекла и полистирола и другие виды отходов, образовавшиеся в результате строительных и ремонтных работ.

Образовавшаяся свалка разрушает склоны памятника природы, в результате происходит образование эрозийных процессов почвы.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать домовладельца ликвидировать свалку и возместить причиненный почве ущерб в размере 187 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.