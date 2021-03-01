Брянец опроверг слова губернатора о развитии спорта

Он уверен, что Александр Богомаз не владеет ситуацией.

Житель Брянска Олег Руденко оспорил слова губернатора Александра Богомаза о развитии спорта в регионе. Свою точку зрения он высказал на странице городской администрации в соцсети.

Пресс-служба мэрии разместила репортаж с «Лыжни России – 2021» и процитировала губернатора. В частности, на открытии массовой гонки Богомаз заявил о том, что «на Брянщине многое делается для развития спорта».

За последние пять лет построены и сданы в эксплуатацию 45 спортивных объектов, отметил Богомаз. До конца года планируется сдать еще четыре бассейна и пять ледовых дворцов. Также строится Дворец единоборств, который станет центром подготовки спортсменов и будущих чемпионов.

«На бумаге красиво, а мне, чтоб заниматься в недорогом фитнес зале, на семью из трех человек надо потратить минимум 3 тысячи. Сходить втроем в бассейн на выходных четыре раза –примерно 3 тысячи. Покататься на коньках на выходных четыре раза – 2 тысячи. 8 тысяч в месяц, – обратился к чиновникам Олег Руденко. – Я понимаю, что для мужа миллионерши это разок не позавтракать и проблема непонятна, но насчет развития спорта – это он хватил лишку».

Также брянец поинтересовался, «где бесплатные секции для детей».

Пока ответов на свои вопросы он не получил.