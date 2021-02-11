Брянец получил 11 лет за убийство подруги

Преступление он совершил во время испытательного срока.

В Брянске вынесли приговор по делу об убийстве 43-летней женщины. На скамье подсудимых оказался ее 33-летний сожитель.

Как сообщает региональная прокуратура, в октябре прошлого года в Фокинском районе пьяный мужчина поссорился с подругой и ударил ее ножом в грудь. Женщина умерла на месте.

Ранее брянец уже был судим за преступления против собственности. Убийство он совершил во время испытательного срока.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.