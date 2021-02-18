Брянец причинил Tiffany крупный ущерб

Мужчина продал поддельное ювелирное изделие.

Житель Брянска предстал перед судом по обвинению в использовании чужого товарного знака.

Как сообщает региональная прокуратура, брянец продал поддельное ювелирное изделие с нанесенным на нем товарным знаком Tiffany под видом оригинальной продукции. В результате компании Tiffany нанесен значительный ущерб.

Суд приговорил мужчину к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.