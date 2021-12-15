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Брянец снял на видео пробравшуюся во двор ласку (ВИДЕО)

2021, 15 декабря 08:00 Общество
Брянец снял на видео пробравшуюся во двор ласку (ВИДЕО)
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Владелец участка выпустил животное на волю.

Брянец снял на видео ласку, пробравшуюся на его участок. Первым дикое животное заметил сидевший в вольере хаски.

«Это была часовая спасательная операция с закрытого участка, после того как мой собакен решил с ней «подружиться», – рассказал автор опубликованного в соцсетях видео.

Он выпустил ласку в естественную среду обитания. В комментариях брянцы отмечают, что «ласка в доме хорошо: никогда мышей не будет».

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