Брянец снял на видео пробравшуюся во двор ласку (ВИДЕО)

Владелец участка выпустил животное на волю.

Брянец снял на видео ласку, пробравшуюся на его участок. Первым дикое животное заметил сидевший в вольере хаски.

«Это была часовая спасательная операция с закрытого участка, после того как мой собакен решил с ней «подружиться», – рассказал автор опубликованного в соцсетях видео.

Он выпустил ласку в естественную среду обитания. В комментариях брянцы отмечают, что «ласка в доме хорошо: никогда мышей не будет».