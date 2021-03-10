Брянец снялся в новом клипе Little Big (ВИДЕО)

Алексей Алесиков – профессиональный танцор.

В новом клипе Sex machine популярной российской группы Little Big снялся уроженец Брянска Алексей Алесиков.

После окончания школы в Бежицком районе Алексей Алесиков уехал в Санкт-Петербург, где продолжил танцевальную карьеру, начатую еще в Брянске.

«С 2013 года преподаю хип-хоп. Начал в родном городе. С 2016 года состою в команде partiyaflava, преподавал в творческом пространстве Vбашне, в Пушкине преподавал в Мотивденсстудио, давал мастер-классы в лагерях Ленобласти и Брянской области!» – рассказывает он о себе.

Алексей Алесиков – участник и победитель различных танцевальных фестивалей. Сейчас он преподает танцы в одной из танцевальных школ Северной столицы.