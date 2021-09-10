Брянский фотограф Алексей Жучков снял клип для ансамбля «Пернач» (ВИДЕО)

В съемках также участвовала его семья.

Брянский фотограф и музыкант Алексей Жучков снял клип на песню «Во саду ли, в огороде» казачьего ансамбля «Пернач».

Алексей Жучков выступил в роли оператора и постановщика. В работе над клипом также были задействованы члены его семьи.

С отдельной благодарностью участники брянского ансамбля обратились к жителям деревни Слобода-Селецкая Унечского района, где проходили съемки. Они также стали героями нового клипа «Пернача».

Клип уже собрал несколько положительных откликов в YouTube и соцсетях. «Как хороши наши русские народные песни – льются прямо в душу!», «Зажигательно!» – пишут поклонники коллектива.