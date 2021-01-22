Брянец составил антологию русской поэзии

Свой четырехтомный труд составитель представит брянской публике в понедельник.

В областной библиотеке имени Тютчева в понедельник пройдет презентация антологии русской поэзии «О России, о жизни, о любви…», которую составил наш земляк, краевед Владимир Крашенинников.

Сборник состоит из четырех томов. В него вошли стизи 700 поэтов разных эпох, включая тех, о ком сейчас мало кто вспоминает. О каждом поэте дана биографическая справка с эксклюзивными деталями, которые составитель антологии несколько лет собирал по архивам и библиотекам.

В понедельник Крашенинников подробно расскажет, как работал над четырехтомником и кого из брянских поэтов в него включил.

Книга издавалась постепенно с 2017 по 2020 годы, и первые два тома уже знакомы широкой публике.