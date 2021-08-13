Брянец уехал в Тверь, чтобы избежать наказания за кражу

Но сотрудники полиции все равно его задержали.

В Брянске в полицию с просьбой найти воров обратились сотрудники магазина.

На предоставленных записях камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели, что в магазине злоумышленник наполнил корзину товарами и за кассовой зоной передал ее своему подельнику. Тот переложил украденные вещи в пакет и покинул супермаркет. Добычей воришек стали бутылка спиртного и бытовая химия, всего на 1700 рублей.

В течение трех дней личности преступников установили. Ими оказались ранее судимые 34-летний и 40-летний местные жители. Одного из них задержали по месту прописки. Второй попытался избежать наказания, уехал в Тверь. Позже его все равно поймали стражи порядка.

Теперь обоим грозит до пяти лет тюрьмы.