Брянец уехал в Тверь, чтобы избежать наказания за кражу
Но сотрудники полиции все равно его задержали.
В Брянске в полицию с просьбой найти воров обратились сотрудники магазина.
На предоставленных записях камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели, что в магазине злоумышленник наполнил корзину товарами и за кассовой зоной передал ее своему подельнику. Тот переложил украденные вещи в пакет и покинул супермаркет. Добычей воришек стали бутылка спиртного и бытовая химия, всего на 1700 рублей.
В течение трех дней личности преступников установили. Ими оказались ранее судимые 34-летний и 40-летний местные жители. Одного из них задержали по месту прописки. Второй попытался избежать наказания, уехал в Тверь. Позже его все равно поймали стражи порядка.
Теперь обоим грозит до пяти лет тюрьмы.
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