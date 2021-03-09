Брянщина не вошла в лидеры регионов по коррупции

Генеральная прокуратура составила рейтинг регионов РФ по числу выявленных взяток.
Лидером по количеству выявленных фактов взяточничества оказалась Москва. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, за столицей следуют Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край. Меньше всего взяток зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
По словам Балдина, лидировать по коррупции всегда будут регионы, где крутятся основные деньги, принимаются экономически значимые решения, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.
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