Брянщина получит 19 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса

Глава федерального правительства подписал распоряжение о выделении денег регионам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам средств на бесплатные лекарства для пациентов с подтвержденным коронавирусом. которые лечатся амбулаторно дома под наблюдением врачей.

Всего выделяется 2,7 млрд рублей, из них Брянщине полагается 19 млн.

Лекарства брянцы получают бесплатно в центрах диагностики после подтверждения инфицирования и через лечебные учреждения по месту жительства.