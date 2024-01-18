Брянщина презентовала туристический потенциал на ВДНХ
Брянщина презентовала туристический потенциал на Международной выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На Международной выставке «Россия» на ВДНХ в павильоне «Наша культура. Почувствуй Россию» прошла презентация туристического потенциала Брянской области.
Началось мероприятие с мастер-класса «Мглинская игрушка-свистулька». Провёл его народный мастер России и Брянской области Александр Хомрачев.
Сотрудники Брянского краеведческого музея провели мастер-класс «Партизанские снеговые очки». Гости сделали стилизованные под бересту очки для защиты от ослепляющего глаза снежного блеска. Также посетители павильона поучаствовали в мастер-классе «Партизанская открытка».
На протяжении всего мероприятия на главном экране демонстрировали фильмы о достопримечательностях Брянщины. Кроме того, гости участвовали в беспроигрышной лотерее сувениров и открыток.