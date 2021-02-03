Брянщина в феврале получит 48 500 доз вакцины от коронавируса

Очередная партия препарата «Спутник V» поступила в регион вчера.

Вчера, 2 февраля, в Брянскую область поступила очередная партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля регион должен получить 38,5 тыс. доз вакцины.

Как сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, объем поступившей вчера партии составил 6 930 доз вакцины. А до 6 февраля в регион должны прибыть еще 5 000 доз.

Сейчас брянцы могут сделать прививку от коронавируса, вопользовавшись одним из 50 прививочных пунктов, открытым по всему региону. Работают также мобильные бригады медиков, выезжающие на предприятия и в отдаленные населенные пункты, организована доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию.

С начала массовой вакцинации, которая стартовала на Брянщине, как и по всей стране. 18 января, прививку первым компонентом сделали около 19 тыс. жителей региона.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону или лично в ближайшем пункте вакцинации. Перед инъекцией пациент заполняет согласие, затем его осматривает терапевт. После прививки нужно полчаса оставаться под наблюдением врача на случай возможной аллергической реакции.