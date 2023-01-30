Брянщина вошла в ТОП-5 по купленным с Пушкинской карте билетам

Брянская область вошла в пятёрку регионов-лидеров России по купленным с Пушкинской карте билетам. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Министерстве культуры России провели совещание по промежуточным итогам реализации федерального проекта «Пушкинская карта». Во встрече участвовали руководители региональных министерств культуры из 85 регионов страны в очном формате и онлайн.

Заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная отметила регионы, которые значительно перевыполнили план по объемам продаж билетов по Пушкинской карте в 2022 году. Брянская область вошла в четвёрку лучших.

В регионе к программе Пушкинская карта присоединились более 72-х учреждений культуры. Теперь школьники и студенты также могут покупать билеты в кино, используя её номинал. Он составляет 5 тысяч рублей на год.