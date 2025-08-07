Город32

Брянск готовит сюрпризы: новый культурный центр и велошеринг уже на подходе

2025, 07 августа 11:13 Общество
Жители областного центра, готовьтесь к приятным новостям! Этой осенью город порадует сразу двумя крутыми проектами, которые точно изменят культурную жизнь Брянска.

Культурный хаб вместо сгоревшего музея

В Парке-музее имени Алексея Толстого кипит работа – строители уже заложили фундамент и монтируют каркас будущего многофункционального центра. Конструкция получится интересной: металлическая основа, обшитая деревом с защитным покрытием, а сверху – крыша из полупрозрачного поликарбоната. Выглядит современно и стильно!

Что там будет? Компактная сцена с залом на 20 мест для творческих встреч и киносеансов, плюс филиал детской библиотеки, которая каждое лето работает в парке. Кстати, многие горожане увидели в новом проекте отсылку к легендарному деревянному музею «Брянский лес», который сгорел в 2009 году.

«Композиция напоминает о том утраченном музее. Хорошая идея сохранить память, но всё-таки лучше бы восстановили оригинал – это была наша настоящая изюминка», – делится мнением местный житель Андрей Седых.

Артём Цыбатов из городского объединения парков отмечает, что технология строительства позволила сохранить все деревья и минимально вмешаться в ландшафт. Бюджет проекта – 2,5 миллиона рублей, а открытие запланировано на День города, 17 сентября.

Велошеринг: крути педали по историческим местам

А вот второй подарок горожанам – система проката велосипедов, которая должна заработать до 20 ноября. Байки будут оснащены GPS-трекерами, а специальное мобильное приложение покажет интерактивную карту с маршрутами по историческим объектам Брянска и района.

Станции проката разместят в самых популярных местах города. Это часть большой программы по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» – в этом году регион получил 30 миллионов рублей из федерального бюджета плюс почти полмиллиона из областной казны.

И это еще не все

Коллеги с сайта АиФ-Брянск анонсировали еще несколько интересных проектов. В Брянске в парке «Соловьи» строят музей «Рождение русской сказки». В Брянском районе в деревне Тиганово продолжают благоустраивать кемпинг – домики там уже есть, а теперь разместят шатёр, горячие купели, мангалы. Кемпинг организуют и в Злынковском районе на территории существующей базы отдыха. В селе Овстуг Жуковского района создадут условия для оздоровления туристов – установят некапитальные модульные бани, кедровую бочку, а дома для размещения и оборудование для активного отдыха в комплексе «Тютчевское подворье» появились ещё в рамках прошлогоднего финансирования.

 

Фото: Брянская городская администрация / ru.freepik.com

