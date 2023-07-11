Брянск к памятной дате украсят в единой концепции

Брянск к 80-летие со дня освобождения украсят в единой концепции, разработанной архитекторами и дизайнерами. Об этом сообщили в городской администрации.
В сентябре Брянск отметил 80-летие со дня освобождения. Украшение города к празднику обсудили на на совещании в горадминистрации.
«Во-первых, заниматься украшением Брянска должны архитекторы и дизайнеры. Будет общая концепция для всего города. В том числе, и для коммерсантов, чьи предприятия находятся в центре районов. Если флаги, то установленного образца, одинакового размера; если логотип, то единый для всех. Во-вторых, в бюджете будет предусмотрена отдельная статья — «расходы на украшение города к праздничным мероприятиям», — заявил вице-мэр Сергей Антошин.
До пятницы главы районов и дорожное управление должны представить свои предложения по украшению города. Глава горадминистрации Александр Макаров подчеркнул, что траты должны быть разумными.
«Мы должны учесть все хорошие предложения, создать единую концепцию и достойно отметить праздник. Мы обязаны отдать дань Победителям, которые освободили город 80 лет назад», – подчеркнул Макаров.
Он также поручил уделить особое внимание проспекту Героев.
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