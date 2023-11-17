Брянск получил паспорт готовности к отопительному сезону
Брянск получил паспорт готовности к новому отопительному сезону от Ростехнадзора. Об этом рассказали в городской администрации.
Город Брянск получил паспорт готовности к отопительному сезону от федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Приокского управления Ростехнадзора. Документ подтвердил качественную подготовку к зиме поставщиков и коммунальщиков.
До 1 октября в городе запустили 344 котельные, которые дают тепло в 2 540 домов с и 242 учреждений. В подготовке к зиме участвовали 24 поставщика тепловой энергии, 92 управляющие компании и 46 товариществ собственников жилья. Кроме того, летом капитально ремонтировали 81 многоэтажку на сумму более полумиллиарда рублей.
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