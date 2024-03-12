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Брянск примет участие в президентской программе по капремонту детсадов

2024, 12 марта 18:27 Общество
Брянск примет участие в президентской программе по капремонту детсадов
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Брянск поучаствует в Президентской программе по капремонту детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили развитие образовательной отрасли в областном центре.  Так, за пять лет в Брянске открыли шесть новых детских садов и девять построек к ним. Это позволило организовать ещё 2186 мест для малышей.

Брянск планирует участвовать в президентской программе по капремонту детских садов. Она стартует в будущем году. В рамках программы обновят дошкольные учреждения, построенные в советские годы. На модернизацию из федерального бюджета в регионы направят более 400 млрд рублей.

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