Брянск примет участие в президентской программе по капремонту детсадов

Брянск поучаствует в Президентской программе по капремонту детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили развитие образовательной отрасли в областном центре. Так, за пять лет в Брянске открыли шесть новых детских садов и девять построек к ним. Это позволило организовать ещё 2186 мест для малышей.

Брянск планирует участвовать в президентской программе по капремонту детских садов. Она стартует в будущем году. В рамках программы обновят дошкольные учреждения, построенные в советские годы. На модернизацию из федерального бюджета в регионы направят более 400 млрд рублей.