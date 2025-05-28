Брянск приходит в себя после масштабной атаки дронов: репортаж с места событий

Минувшая ночь выдалась тревожной для жителей Брянска. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 83 беспилотника самолетного типа.

Наши коллеги с сайта «Новости Брянска» побывали в районе кольца Мясокомбината на Московском проспекте, где один из домов серьезно пострадал от атаки.

Серьезный урон нанесен коммерческому сектору: пострадали пункт выдачи Wildberries и несколько других торговых точек. Предприниматели с тревогой наблюдают за ситуацией у оцепления, подсчитывая убытки.

Во дворе одного из домов на улице Белорусской заметно углубление в асфальте и деформированное ограждение цветника — предположительно, место падения одного из дронов, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Посмотрите фоторепортаж с места событий.

По последним данным, общий список повреждений включает три многоквартирных дома, шесть автомобилей и пять коммерческих помещений. На месте работают коммунальные службы, убирая осколки стекол, а автовладельцы временно заклеивают поврежденные машины.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, ведется расследование инцидента.