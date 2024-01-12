Брянск стал лидером конкурса «Город для детей. 2023» за помощь семьям участников СВО новым регионам. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск получил диплом «Лидер всероссийского конкурса «Город для детей. 2023» в номинации «От сердца к сердцу». Награду передал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На федеральном уровне так оценили поддержку города семей участников специальной военной операции, а также детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Несомненно, врученный Брянску диплом — знак того, что мы движемся в правильном направлении. Когда боец знает, что его семья ни в чем не нуждается, то он спокойно выполняет свой воинский долг, зная, что Победа обязательно будет за нами. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и еще больше консолидируем усилия», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.