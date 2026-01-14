Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

Брянск в снежном плену: как циклон «Френсис» завалил регион и что делать с сугробами

2026, 14 января 14:06
Новогодние каникулы в Брянской области прошли под знаком экстремальной погоды — циклон «Френсис» принёс кучу снега, ледяной дождь и обещает морозы до минус 24 в ночь на 15 января. Губернатор Александр Богомаз снова напоминает: если можно, не садитесь за руль, дайте коммунальщикам дорогу. Брянцы в соцсетях уже шутят про «зимний апокалипсис», но ситуация серьёзная.

Масштабы бедствия: снег, лёд и отключения

За четверг и пятницу, 8–9 января, выпала половина январской нормы осадков. Тротуары и дороги в заносах, ходить — целое приключение. Область мобилизовала 600 единиц техники, Брянск — 79. Приоритет — ключевые трассы и автобусные маршруты, потом всё остальное.

По стандартам чистить магистрали надо после 5 см снега или по окончании завалов — максимум пять часов. Объёмы такие, что пришлось объявить «жёлтый» уровень опасности (отменили 11 января).

Ледяной дождь в ночь с 8 на 9 вырубил свет в восьми муниципалитетах: Стародубский и Новозыбковский округа, Клинцовский, Почепский, Погарский, Навлинский, Карачевский и Брасовский районы. «Брянскэнерго» оперативно среагировало — 329 специалистов, 103 машины. К 11 января электричество восстановили почти везде.

Общественный транспорт тоже пострадал: троллейбусы и автобусы отставали от расписания, поезда задерживались. Фирменный двухэтажный поезд «Иван Паристый» в Москву пришёл с опозданием в полтора часа, пассажирам выдали бланки на выплаты. Жители Комаричского и Навлинского районов вообще не успели на электричку — таксисты не выезжали в пургу.

От Октябрьского до центра: где сугробы

Даже после отмены «жёлтого» уровня опасности жалобы не стихают. В посёлке Октябрьском Брянского района и в областном центре — непролазь. Район автовокзала на Красноармейской и Ромашина превратился в каток под снегом.

«На Ленина убрали, а тут ни дворников, ни техники. Бабушки по каше еле добираются до остановок», — делится Татьяна Севостьянова.

Прокурор Владимир Мосин дал поручение: круглосуточный контроль за уборкой. Муниципалитеты отвечают за улицы, УК — за придомовые территории и тротуары (каждые три часа в снегопад). За провалы — штрафы до 300 тысяч рублей. Пострадал от наледи? Обращайтесь в жилинспекцию, Роспотребнадзор или судитесь с ответственными — УК или администрацией.

Столбики вот-вот уйдут ниже минус 20. Циклон задел и Москву — там тоже снежный хаос. А блогеры из столицы советуют: воспринимайте снег как спорт. Лопатой за час — минус 550 калорий!

Брянск справится: техника не стоит, свет вернули. Главное — тепло одеться и не рисковать

