Брянская администрация намерена разорвать контракт с подрядчиком из Якутии

Брянская администрация намерена разорвать контракт на строительство новой школы с подрядчиком из Якутии из-за нарушения графика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и замгубернатора Николай Симоненко посетили стройплощадку новой школы на 1225 мест в старом аэропорту. Работает там компания «РусСтрой» из Якутии. Но стройка движется очень медленно.

До конца этого года компания должна освоить 825 млн рублей, но пока приблизилась к отметке в 74 млн рублей.

«Вы понимаете, что на объект выделены федеральные деньги? В случае, если вы их не освоите, они уйдут в Москву? Вы ставите под угрозу строительство школы!» — обратился к подрядчику Александр Макаров.

«РусСтрой» выходил на торги, имея за плечами лишь опыт строительства маленькой школы в селе Усть-Алданского улуса. Учебное заведение на 1 225 мест на территории старого аэропорта фирма из республики Саха должна построить до декабря 2024.

Администрация города намерена разорвать контракт в одностороннем порядке.