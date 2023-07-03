Брянская администрация опровергла информацию о найденных останках человека
Брянская администрация опровергла сообщения в соцсетях о найденных останках человека при прокладке кабеля в Фокинском районе.
В социальных сетях распространилась информация о том, что во время проведения земляных работ в Фокинском Брянска рабочие нашли останки человека. Заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков опроверг слухи.
«Да, действительно компания «Стройэксперт» проводит земляные работы по прокладке кабельной линии для организации резервного электропитания железнодорожной больницы. Работы идут в штатном режиме. Никаких неожиданных находок у них не было зафиксировано», — рассказал Сергей Николаевич.
Подрядчик «Стройэксперта» в полицию не обращался, уточнили в администрации.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 4-6 июля на время ремонта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет временно закрыто с 18:00 4 июля до 03:00 5 июля и 6 июля с 01:00 до 10:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом
Есть бизнес-план? Мы поддержим!
Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области. На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место
На «Востоке»
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе. Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения. «К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для
На родине Гагарина
В Смоленской области в следующем году намерены отметить 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район. Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов. «Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и
Кадры в дефиците
Как в регионе решают вопрос с нехваткой медработников? Проблема кадрового дефицита в здравоохранении — одна из самых острых в области. Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона. В настоящий