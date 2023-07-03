Брянская администрация опровергла информацию о найденных останках человека

Брянская администрация опровергла сообщения в соцсетях о найденных останках человека при прокладке кабеля в Фокинском районе.

В социальных сетях распространилась информация о том, что во время проведения земляных работ в Фокинском Брянска рабочие нашли останки человека. Заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков опроверг слухи.

«Да, действительно компания «Стройэксперт» проводит земляные работы по прокладке кабельной линии для организации резервного электропитания железнодорожной больницы. Работы идут в штатном режиме. Никаких неожиданных находок у них не было зафиксировано», — рассказал Сергей Николаевич.

Подрядчик «Стройэксперта» в полицию не обращался, уточнили в администрации.