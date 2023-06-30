Брянская администрация починила качели в парке по требованию прокуратуры

Брянская администрация сделала из качелей скамейку по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ситуация в парке «Юность» полностью разрешилась. Напомним, там обвалились качели. Травмы получила девочка. Подрядчик возместил подростку моральный и физический ущерб. А Брянская городская администрация устранила нарушения в парке по требованию прокуратуры.

«Конструкции получилась еще надежнее. Мы их укрепили, балки приварили. По сути, теперь это подвесные скамейки. Более того, сейчас тут сварные цепи. Были приняты исчерпывающие меры, чтобы такого больше не повторялось. Представление прокуратуры было рассмотрено, замечания устранены», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин.

Прокуратуру интересовало также, почему технадзор, принимая качели, не увидел брак.

«Подрядчик должен был закупать готовые формы. Но он пошел другим путем, изготовил их самостоятельно и сертифицировал. Сварной шов оказался на уровне земли. Он был зашлифован и покрашен порошковым методом. Не зная, что он там есть, его обнаружить визуально было нельзя. Фактически полгода с момента установки качелей никто не качался — не сезон. Поэтому ЧП случилось лишь в мае», — пояснил зампредседателя комитета по ЖКХ Александр Курашов.