Брянская чиновница получила условный срок за дорогие квартиры для сирот

Замглавы администрации Комаричского района неэффективно потратила более 11 миллионов бюджетных рублей.

Суд вынес приговор по делу бывшей заместителя главы администрации Комаричского района. Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, в 2017-2019 годах замглавы Комаричской администрации подписывала акты приема качества квартир, приобретаемых для сирот по муниципальным контрактам, зная о несоответствии жилых помещений техническим заданиям.

Также она сформировала начальную максимальную цену квартир без учета реальной рыночной стоимости. В некоторых случаях рыночная цена была ниже заявленной на 30%.

В общей сложности чиновница допустила неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 11 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

За нарушение прав сирот экс-замглавы администрации Комаричского района приговорили к полутора годам условно. В течение двух лет ей запрещено работать в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.