Брянская делегация поучаствовала в Форуме тружеников села в столице. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве в Национальном центре «Россия» прошёл II Всероссийский форум тружеников села. Участвовали в нем более 600 делегатов из всех субъектов Российской Федерации. Регион представили директор Гордеевского культурно-досугового центра Татьяна Свириденко и заведующая Крупецкого сельского дома культуры Брасовского района Татьяна Морозова.

На форуме обсудили вопросы развития сельских территорий, обменялись лучшими практиками, для развития культуры, разработали совместные решения по улучшению жизни на селе. С участниками мероприятия встретилась Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.