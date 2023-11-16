Брянская делегация участвует в Международном культурном форуме
Брянская делегация участвует в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
В Санкт-Петербурге стартовал Международный культурный форум. Там собрались деятели культуры, руководители культурных организаций России и мира, эксперты и бизнесмены. Делегация Брянской области также принимает участие в масштабном мероприятии.
«Культура всегда была, есть и будет основой диалога и связующей нитью между самыми разными странами, народами, мировоззрениями», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
На форуме будут работать тематические сессии «Театр», «Музеи», «Музыкальная культура», «Кино» и другие.
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