Брянская делегация участвует в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Санкт-Петербурге стартовал Международный культурный форум. Там собрались деятели культуры, руководители культурных организаций России и мира, эксперты и бизнесмены. Делегация Брянской области также принимает участие в масштабном мероприятии.

«Культура всегда была, есть и будет основой диалога и связующей нитью между самыми разными странами, народами, мировоззрениями», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

На форуме будут работать тематические сессии «Театр», «Музеи», «Музыкальная культура», «Кино» и другие.