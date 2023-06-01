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Брянская делегация участвует во Всероссийской конференции по пассажирским перевозкам

2023, 01 июня 19:29 Общество
Брянская делегация участвует во Всероссийской конференции по пассажирским перевозкам
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Брянская делегация участвует в первой Всероссийской конференции по пассажирским перевозкам. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Москве 1 июня началась I Всероссийская конференция «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом». Мероприятие подготовило Агентство автомобильного транспорта при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Представителями органов власти, производители техники общественного транспорта, автоперевозчики и контрольно-надзорные органы обсудят обновление подвижного состава  по программам господдержки. 

В мероприятие участвует делегация Брянской обалсти. Её возглавил заместитель губернатора региона Николай Лучкин. В состав делегации вошёл заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

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