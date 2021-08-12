Брянская деревня вошла в топ забавных топонимов «Яндекс. Карт»

Исследователи отметили необычность названия деревни Глубокие Лужи.

Брянская деревня Глубокие Лужи вошла в топ российских населенных пунктов с необычными названиями. Названия около 160 тысяч населенных пунктов проанализировал Сервис «Яндекс. Карты».

В число наиболее оригинальных вошли Ыб, Ыба и Ыбпом в Коми, Ыарга, Ыллымах и Ыарга-Табалах в Якутии, Йолдыз и Йовли в Татарстане и Ингушетии, Большой и Малый Скорорыб в Воронежской области, Ерофей Павлович в Амурской области, Большие Носки в Кировской области и Косые Ложки в Красноярском крае, Первый Содом в Костромской области и другие.

Отметили исследователи «Яндекс. Карт» и брянскую деревню Глубокие Лужи. Она находился в Навлинском районе.

Ученый «Яндекса», заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова Борис Иомдин, комментируя результаты исследования «Яндекс.Карты», заявил, что большинство необычных названий населенных пунктов никак не связано с тем, с чем многие могут их ассоциировать.

«Даже то, что кажется понятным, вообще говоря, может быть неправильно понимаемым», – отметил он.