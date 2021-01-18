Брянская епархия набирала волонтеров на Крещение

Добровольцы потребованись на раздачу освященной воды в кафедральном соборе Брянска.

Молодежный отдел Брянской епархии РПЦ разместил в своей группе во ВКонтакте объявление о поиске волонтеров для участия в праздничной службе на Крещение. Добровольцам предлагали раздавать прихожанам освященную воду во время сеголняшнего утреннего богослужения с участием митрополита в кафедральном соборе Брянска.

От волонтеров требовалось прийти в храм за полчаса до начала утренней службы — сегодня в 8:15 и быть опрятно одетыми.