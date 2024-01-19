В Крещение около двухсот человек окунулись в прорубь в Белых Берегах. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске оборудовали купель в посёлке Белые Берега Фокинского района. В Крещенский сочельник настоятель храма в честь иконы Божией Матери Троеручица протоиерей Алексий Клеутин освятил источник и купель на озере. А к полудню 19 января в прорубь окунулись уже 189 человек. Около купели и храмов дежурят более 60 сотрудников полиции.

В регионе оборудовано 55 купелей. К полудню 19 января в них окунулись около двух тысяч жителей.