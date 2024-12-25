Брянская Госжилинспекции предупредила УК о недопустимости сбора денег на оборудование подвалов
Брянская Госжилинспекции предупредила УК о недопустимости сбора денег на оборудование подвалов. Об этом сообщили в издании «Брянск Today».
Государственная жилищная инспекция Брянской области предупредила управляющие компании об ответственности за незаконные сборы денег на ремонт подвальных помещений. Руководителям УК, ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК региона объявили предостережения о недопустимости нарушения требований Жилищного кодекса РФ. Ведь в квитанции ЖКУ входит содержание и текущий ремонт всего общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительные сборы на обустройство подвалов нарушают закон.