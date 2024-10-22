Брянская команда стала призёром всероссийских сельских спортивных игр. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Нижегородской области прошёл финальный этап XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр. В нём участвовали свыше 900 спортсменов из 36 регионов России.

В состав команд вошли сотрудники агропромышленного комплекса, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социальной сферы села. Они состязались в лёгкой атлетике, волейболе, мини-футболе, семейных эстафетах, многоборье ГТО, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

Команда Брянской области стала третьей в первенстве субъектов с численностью населения до 350 тысяч человек. В троеборье дояров бронзовую награду завоевала брянская участница Софья Мыскова. В эстафете ГТО «серебро» досталось семье Макаровых. В этой же дисциплине в своих возрастных категориях на третью ступень пьедестала почёта поднялись Александр Макаров и Анатолий Новицкий.