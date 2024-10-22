Брянская команда стала призёром всероссийских сельских спортивных игр. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Нижегородской области прошёл финальный этап XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр. В нём участвовали свыше 900 спортсменов из 36 регионов России.
В состав команд вошли сотрудники агропромышленного комплекса, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социальной сферы села. Они состязались в лёгкой атлетике, волейболе, мини-футболе, семейных эстафетах, многоборье ГТО, троеборье дояров и троеборье механизаторов.
Команда Брянской области стала третьей в первенстве субъектов с численностью населения до 350 тысяч человек. В троеборье дояров бронзовую награду завоевала брянская участница Софья Мыскова. В эстафете ГТО «серебро» досталось семье Макаровых. В этой же дисциплине в своих возрастных категориях на третью ступень пьедестала почёта поднялись Александр Макаров и Анатолий Новицкий.
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во