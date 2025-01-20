Брянская команда выиграла международный турнир по футболу

Брянская команда «Кокино 40+» выиграла международный турнир по футболу в БГАУ. О мероприятии сообщило издание «Деснянская волна».

В минувшие выходные в посёлке Кокино прошёл международный турнир по мини-футболу памяти мастера спорта СССР Валентина Скибинского. Соревнования посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В спортивном зале «Юность» Брянского государственного аграрного университета (БГАУ) собрались футбольные команды «Десна»из посёлка Выгоничи, «Кокино 40+» из Кокино, «Добруш» из Республики Беларусь и ФК «Кадеты Москвы» из столицы. Участников поприветствовал зампредседателя Белорусского землячества на Брянщине Григорий Кожурин и председатель федерации футбола Брянской области Андрей Артемьев.

Григорий Кожурин напомнил об уникальном статусе региона, где сходятся пути из славянских народов и о Великой Победе, которую вместе одержали предки.

«Пусть победит дружба и сильнейшая команда», — подчеркнул зампредседателя белорусского землячества.

Победу в турнире одержал команда выпускников БГАУ «Кокино 40+». Футболисты получили большой Кубок турнира и футболку с гербом СССР от гостей из Беларуси. Также на пьедестал почёта поднялись команды «Добруш» и «Московские кадеты».

После соревнований гостей из белорусского землячества на чаепитие в университетском кафе пригласил профессор Егор Лебедько. Он рассказал об истории и достижениях БГАУ.

Фото: пресс-служба БГАУ и Сергея Степуро