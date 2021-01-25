Брянская медсестра призывает земляков воспринимать коронавирус всерьез

Старшая медсестра 2 хирургического отделения Брянской горбольницы №4 поясняет, что меры предосторожности и правила гигиены действительно защищают от болезни.
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области рассказал об очередном медработнике, оказавшемся на передовой противостоянию коронавируса. Героиней очередной публикации на эту тему, которую оперштаб разместил в своих коммуникационных каналах, стала старшая медсестра 2 хирургического отделения Брянской городской больницы №4 Виолетта Нестерова.
Нестерова призвала брянцев относиться к инфекции всерьез и соблюдать меры предосторожности и правила гигены. А еще — поддерживать родителей и знакомых людей старшего возраста и беречь себя из близких. И пригласила всех на вакцинацию, которая началась в прошлый понедельник.
Нестерова работает в коронавирусном госпитале с первых дней пандемии. По ее словам, поначалу пришлось нелегко, но со временем трудности удалось преодолеть благодаря взаимовыручке в коллективе.
— Сейчас уже чуть легче работать в новых условиях. Было важно сохранить коллектив, поддержать коллег, ведь многие наши медики тоже переболели. Еще надо было организовать работу уже вот трех отделений, помочь девчонкам втянуться, поддержать их. Мы справились с этим, — рассказала она.
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