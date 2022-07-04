Брянская область оказалась в середине рейтинга качества дорог
Самые качественные дороги находятся в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе.
Брянская область заняла 49-е место из 85 в рейтинге «РИА Новости» качества дорог в российских регионах.
В исследовании регионы сравнивали по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.
Так, нормативам отвечают 46,5% брянских дорог.
Соседняя Орловская область заняла 31-е место, Калужская – 39-е, Смоленская – 69-е.
Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка находятся Архангельская и Кировская области.
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