Брянская область оказалась в середине рейтинга качества дорог

Самые качественные дороги находятся в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе.

Брянская область заняла 49-е место из 85 в рейтинге «РИА Новости» качества дорог в российских регионах.

В исследовании регионы сравнивали по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

Так, нормативам отвечают 46,5% брянских дорог.

Соседняя Орловская область заняла 31-е место, Калужская – 39-е, Смоленская – 69-е.

Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка находятся Архангельская и Кировская области.