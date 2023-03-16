Брянская область поучаствовала в выставке «Интурмаркет-2023»

Брянская область приняла участие в выставке Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В «Экспоцентре» в Москве прошла Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (ITM) – 2023. В неё участвовали все регионы России.

Брянскую область представили сотрудники туристско-информационного центра и краеведческого музея. Они рассказывали гостям об истории пребывания царской семьи Романовых на Брянской земле в рамках реализации Национального туристского проекта «Императорский маршрут».В регионе сохранились более 20 объектов, связанных с жизнью Императорского Дома с XVII по XX век.

Представители Брянской области также поучаствовали в деловых секциях и круглых столах.