Брянская область стала первой по подготовке к военной службе

Брянская область стала первой среди регионов Западного военного округа. по подготовке к военной службе. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В регионе несколько дней работала Центральная конкурсная комиссия Минобороны. Её возглавил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмиралом Владимиром Викторовичем Цимлянским.

«Комиссия оценивает субъекты Российской Федерации по уровню подготовки граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2022 году. Сегодня были подведены итоги работы: Брянская область заняла 1-е место среди регионов Западного военного округа.

Владимир Викторович отметил, что наш регион обеспечивает один из самых высоких в Западном военном округе уровень подготовки граждан к военной службе, это же касается и патриотического воспитания молодежи, организации и проведения призыва», – уточнил глава региона.