Брянская область вошла в ТОП-10 в «БумБатле»
Брянская область вошла в пятёрку лидеров во Всероссийской экоакции «БумБатл». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» прошла в четвёртый раз. За месяц свыше 2,5 млн участников из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумаги.
Брянская область замкнула пятёрку регионов-лидеров. Жители собрали 336 тонн макулатуры. Кроме того, в номинации «Ссузы» студенты Брянского профессионально-педагогического колледжа собрали 3,67 тонн отходов.
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