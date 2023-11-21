Брянская область вошла в ТОП-10 в «БумБатле»

Брянская область вошла в пятёрку лидеров во Всероссийской экоакции «БумБатл». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» прошла в четвёртый раз. За месяц свыше 2,5 млн участников из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумаги.

Брянская область замкнула пятёрку регионов-лидеров. Жители собрали 336 тонн макулатуры. Кроме того, в номинации «Ссузы» студенты Брянского профессионально-педагогического колледжа собрали 3,67 тонн отходов.