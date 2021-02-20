Брянская область вошла в топ-5 по борьбе с коронавирусом

Жители региона активно вакцинируются от COVID-19.

Брянскую область на федеральном уровне отметили в числе пяти лучших регионов Российской Федерации в борьбе с COVID-19.

Как сообщила на совещании вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, в Брянской области активно ведется запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции через портал Госуслуг.

При этом, по ее словам, не все субъекты РФ уделили достаточное внимание работе обеспечению записи через Интернет.

В Брянской области, по данным регионального правительства, услугой воспользовались 12 524 жителя региона. Прививку от COVID-19 уже сделали 33 227 человек.