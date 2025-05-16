Брянская область вышла в лидеры по реализации проекта «Парта Героя». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседание штаба по реализации программы капремонта и строительства школ и детских садов провели первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Участие в нём принял и губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании обсудили также реализацию образовательного проекта партии «Единая Россия» «Парта Героя». Координатор партпроекта Алена Аршинова отметила Брянскую область в числе лидеров по реализации проекта. В регионе открыли уже свыше 500 парт. Сидят за ними отличники учёбы и активисты.

«От того, что мы сейчас вложим в нашу молодежь, как будем воспитывать, на каких примерах, зависит будущее каждого, будущее нашей великой страны, поэтому мы должны делать все, чтобы сохранять историческую память, гордиться подвигами Героев и помнить их поименно», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.