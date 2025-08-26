Брянская область: хроника августовских атак

О том, что происходит в приграничных регионах, сейчас кто только не пишет. Но команда сайта АиФ-Брянск решила свести воедино всю информацию – и вышла довольно полная картина того, с чем столкнулась наша область в августе.

Двойной удар по энергетике

Унечский район стал постоянной мишенью для вражеских атак. За две недели августа нефтепровод там горел дважды — 12 и 21 числа. Противник использует отработанную тактику: удары ракетами HIMARS в связке с дронами-камикадзе.

Последствия серьезные — остановлены поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Об этом прямо заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Расстояние от Унечи до украинской границы – 60 километров. Не самая близкая к линии фронта точка, но, как показывает практика, вполне досягаемая для современных систем вооружения.

Человеческие потери, слава богу, минимальные – при тушении первого пожара ожоги получил сотрудник МЧС. Но сам факт повторной атаки по тому же объекту говорит о целенаправленной стратегии противника.

Областной центр под прицелом

Дальность атак увеличивается. 24 августа беспилотники пытались добраться до Брянска — это уже 120 километров от границы, в два раза дальше Унечи.

Один дрон упал на частный дом в поселке Свень Транспортная Брянского района. Пострадала семья из четырех человек, включая 12-летнего ребенка. Все госпитализированы, дом полностью уничтожен огнем. Повреждения получили два соседних строения и автомобиль.

Второй беспилотник достиг цели – попал в многоквартирный дом в Брянске. Официально заявлено о повреждениях фасада и остекления, но фотографии в социальных сетях показывают и пострадавшие автомобили во дворе.

Глава Советской районной администрации Денис Семёнов пообещал разъяснить жильцам порядок оценки ущерба через отдел ЖКХ.

Спецоперация против диверсантов

Наиболее серьезный инцидент произошел в приграничной зоне. ФСБ России ликвидировала украинскую диверсионно-разведывательную группу из шести человек. Трое убиты при попытке задержания, трое арестованы.

Вооружение группы включало американские автоматы M4 с глушителями, 16 килограммов пластичной взрывчатки чешского производства, гранаты и боеприпасы стандарта НАТО. Связь с координаторами осуществлялась через радиостанцию.

Особый интерес представляет география подготовки диверсантов. По данным ФСБ, обучение проводилось не только на территории Украины, но и в странах Балтии — Литве и Эстонии, а также в Норвегии при участии западных разведслужб.

Арестованные признались в причастности к террористическим актам против железнодорожной инфраструктуры в Белгородской области в сентябре 2023 года. Аналогичные планы, вероятно, существовали и в отношении Брянской области.

Техническая разведка

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил об обнаружении в регионе украинского аэростата. По его мнению, летательный аппарат с антенной мог выполнять функции мобильной ретрансляционной станции для усиления сигналов управления беспилотниками.

Климовский плацдарм

Наиболее напряженная ситуация складывается в Климовском районе, расположенном в непосредственной близости от границы. За прошедшую неделю там зафиксированы целенаправленные атаки дронов на гражданские объекты: лесовоз, легковой автомобиль. Также произошел взрыв сброшенного с беспилотника боеприпаса под колесами мопеда.

Результат атак трагичен: два человека погибли, 17-летний юноша получил тяжелые травмы ног, еще трое пострадавших находятся в медицинских учреждениях.

Региональные власти объявили о предоставлении материальной помощи всем пострадавшим и семьям погибших.