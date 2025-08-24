Мужчина погиб при нападении дронов в Климовском районе

Мужчина погиб, а его сын пострадал, при сбросы взрывного устройства с дрона в Климовском районе накануне вечером. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Накануне вечером ВСУ атаковали село Кирилловка Климовского района. Дрон сбросил взрывчатку на дорогу. На взрывное устройство наехал мопед с двумя жителями. Мужчина погиб на месте, а 17-летний юноша получил тяжёлые минно-взрывные ранения ног. Подростка доставили в больницу.

«Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.