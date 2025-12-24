Фармацевтический шторм над Брянщиной: 900 аптек ищут спасательный круг

Брянские аптеки оказались перед сложным выбором. Из-за налоговых нововведений многим придется кардинально пересматривать бизнес-модель уже в следующем году.

Суть проблемы проста: с 2026 года компании с годовым доходом от 20 млн рублей теряют право работать по упрощенной системе без НДС. Для аптечного бизнеса это может стать серьезным ударом – ведь теперь потребуется не только доплачивать в бюджет, но и нанимать квалифицированного бухгалтера для ведения сложной отчетности.

Особенно остро ситуация может сказаться на отдаленных районах области. Там аптеки и так работают с минимальной рентабельностью, а дополнительные расходы могут привести к полному закрытию точек.

Впрочем, не все так критично. Власти рассматривают несколько вариантов поддержки: от перевода аптек на экспериментальную автоматизированную систему до прямых субсидий из регионального бюджета.

Доцент Финуниверситета Елена Смирнова рекомендует аптекарям тщательно просчитать все варианты. Решение нужно принять до конца декабря – потом менять что-то будет гораздо сложнее.

