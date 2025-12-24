Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Подробности

Фармацевтический шторм над Брянщиной: 900 аптек ищут спасательный круг

2025, 24 декабря 14:31
Фармацевтический шторм над Брянщиной: 900 аптек ищут спасательный круг
Источник фото

Брянские аптеки оказались перед сложным выбором. Из-за налоговых нововведений многим придется кардинально пересматривать бизнес-модель уже в следующем году.

Суть проблемы проста: с 2026 года компании с годовым доходом от 20 млн рублей теряют право работать по упрощенной системе без НДС. Для аптечного бизнеса это может стать серьезным ударом – ведь теперь потребуется не только доплачивать в бюджет, но и нанимать квалифицированного бухгалтера для ведения сложной отчетности.

Особенно остро ситуация может сказаться на отдаленных районах области. Там аптеки и так работают с минимальной рентабельностью, а дополнительные расходы могут привести к полному закрытию точек.

Впрочем, не все так критично. Власти рассматривают несколько вариантов поддержки: от перевода аптек на экспериментальную автоматизированную систему до прямых субсидий из регионального бюджета.

Доцент Финуниверситета Елена Смирнова рекомендует аптекарям тщательно просчитать все варианты. Решение нужно принять до конца декабря – потом менять что-то будет гораздо сложнее.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Метки:

Читайте также

Иномарка врезалась в дерево на трассе в Навлинском районе
24 декабря 13:45
Иномарка врезалась в дерево на трассе в Навлинском районе
Брянец проведёт в колонии восемь лет за финансирование терроризма
24 декабря 12:28
Брянец проведёт в колонии восемь лет за финансирование терроризма
Брянские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников социального приюта
24 декабря 11:28
Брянские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников социального приюта

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13726) брянск (6708) ДТП (2640) ГИБДД (2161) прокуратура (1993) уголовное дело (1942) суд (1777) Александр Богомаз (1752) авария (1622) мчс (1439) коронавирус (1272) умвд (999)