Брянская область заняла 12-е место в России по борьбе с коррупцией

Эффективную работу УЭБиПК регионального УМВД признали на федеральном уровне.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянской области заняло 12-е место среди 84 регионов России.

Такая информация прозвучала на торжественном собрании в региональном УМВД 16 марта, в День образования службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Начальник УЭБиПК областного УМВД полковник полиции Максим Левин поздравил коллег с праздником и пожелал им дальнейших успехов в службе на благо Отечества.